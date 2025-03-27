Hasta taşıyan ambulans, hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, ambulans sürücüsü ile bir sağlık görevlisi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yalova’dan Bursa’ya hasta taşıyan özel bir sağlık kuruluşuna ait Fatih B. (34) idaresindeki 41 AJ 029 plakalı ambulans, ilçe girişinde, önünde seyir halinde olan Volkan G.’nin kullandığı (54) 16 ASF 034 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Fatih B. ile Şevval A. (21) isimli sağlık personeli hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hasta ile Fatih B. ve Şevval A., Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.