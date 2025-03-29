Bursa'da park halindeki otomobile ateş açan şüpheli mezarlıkta yakalandı
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobile 7 el ateş açıldı.
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobile 7 el ateş açıldı. Polis ekipleri, ateş açıp kaçan şüpheliyi mezarlıkta yakaladı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Teyyaracı Mehmet Ali Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 EE 033 plakalı otomobile 7 el ateş açıldı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Değirmenlikızık Mezarlığı'nda yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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