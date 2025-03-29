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        Bursa'da park halindeki otomobile ateş açan şüpheli mezarlıkta yakalandı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobile 7 el ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 03:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 03:35
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        Bursa'da park halindeki otomobile ateş açan şüpheli mezarlıkta yakalandı
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        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobile 7 el ateş açıldı. Polis ekipleri, ateş açıp kaçan şüpheliyi mezarlıkta yakaladı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Teyyaracı Mehmet Ali Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 EE 033 plakalı otomobile 7 el ateş açıldı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Değirmenlikızık Mezarlığı'nda yakaladı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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