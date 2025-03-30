Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Partili Ala: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğuna inanıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Ala: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğuna inanıyorum. Onlar da emanet ettikleri kamu kaynaklarının şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini isterler. Bundan hoşnut olmazlar. Bu yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Beyler, yolsuzluktan kahraman çıkmaz. Demokrasi mücadelesinden çıkar” dedi.

        AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, eski başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Önder Matlı, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları, gençlik kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının dinlenmesiyle başlayan törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz, bu coğrafyada güçlü ve istikrarlı bir Türkiye inşa etmenin peşindeyiz. Türkiye’yi prangalarından kurtararak, hedeflerine odaklanmasını sağlamak istiyoruz. Güçlü bir şekilde bölgemizde ve dünyada olup biten haksızlıklara karşı duralım, yeniden kurulmakta olan dünyada, Türkiye’yi büyük bir devlet olarak konumlandıralım ve bu süreçte daha fazla inisiyatif alalım" ifadelerini kullandı.

        'İSTANBUL BELEDİYESİ'NİN BÜTÇESİ BİRKAÇ BAKANLIĞIN TOPLAMINDAN FAZLA'

        Sandıkta ortaya koyulan iradenin Türkiye'nin geldiği noktadaki katkısını vurgulayan Ala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturmaya işaret ederek, “Ancak bu süreçte muhalefetin yaklaşımını da değerlendirmek gerekir. İstanbul Belediyesi’ni kazandılar, evet, ama İstanbul Belediyesi, bakanlıklarımızın birkaç tanesini toplasan daha fazla bir bütçeye sahiptir. Orası bir çiftlik değil, kamuya hizmet veren bir yapıdır. Eğer bu bütçe, milletin hizmetine sunulmamış ve yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmışsa, bunun yargı tarafından soruşturulması gereklidir. Bu yapılmamışsa, yolsuzluklar ortaya çıkmışsa, bunların adli makamlar tarafından soruşturulması gerekmez mi? Ana muhalefet partisinin yönetimi, iddialara cevap vermek yerine meseleyi saptırmaktadır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğuna inanıyorum. Onlar da emanet ettikleri kamu kaynaklarının şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini isterler. Bundan hoşnut olmazlar. Bu yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Beyler, yolsuzluktan kahraman çıkmaz. Demokrasi mücadelesinden çıkar. Sen onu 28 Şubat'ta görecektin. 28 Şubat mantığıyla ülkede ekonomiyi baltalamaya çalışıyor ve ülkenin firmalarını, üretenlerini fişliyorlar. Bunu biz 28 Şubat'tan tanıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"

        Benzer Haberler

        Bursa'da dolu; sürücüler zor anlar yaşadı
        Bursa'da dolu; sürücüler zor anlar yaşadı
        MHP'li Büyükataman: CHP, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk batağına s...
        MHP'li Büyükataman: CHP, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk batağına s...
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da partisinin bayramlaşmasında...
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da partisinin bayramlaşmasında...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin Bursa'da açıklamalarda bu...
        Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin Bursa'da açıklamalarda bu...
        Varank: Sayıları abartarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olmanın...
        Varank: Sayıları abartarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olmanın...