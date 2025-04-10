Tavuk yağı yüklü TIR, dorsesinden ayrılıp tarlaya savruldu: 1 yaralı

Karayolları ekiplerince, yola dökülen tavuk yağının başka bir kazaya yol açmaması için önlem alınırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan ve dorsesinden ayrılan tavuk yağı yüklü TIR, yol kenarına savruldu. TIR sürücüsünün yaralandığı kazada tavuk yağının bir bölümü döküldü.

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