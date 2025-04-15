Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti
BURSA'daKaracabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti.
BURSA'daKaracabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti.
31 Mart 2024 gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı, partisinden istifa etti. Karabatı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim" dedi.
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