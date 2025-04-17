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        7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:45
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        7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.

        İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45), oğlu Ç.K.’yi direksiyonun başına geçirdi. Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bursa-Ankara kara yolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.’nın TIR ile ilerlerken, babasına poz verdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
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