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        Dernek lokalinde 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde dernek lokalinde, borç meselesi yüzünden tartıştığı Sebahattin U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:15
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        Dernek lokalinde 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde dernek lokalinde, borç meselesi yüzünden tartıştığı Sebahattin U.’yu (63) bıçakla ağır yaralayan Metin Güzel (59) tutuklandı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi’nde meydana geldi. Dernek lokalinde Metin Güzel ile Sebahattin U. arasında iddiaya göre, borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güzel, üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan Metin Güzel, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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