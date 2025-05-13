Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Motosiklet kazasında ölen eski futbolcu toprağa verildi

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski futbolcu Hasan Mert Köse (25), gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet kazasında ölen eski futbolcu toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski futbolcu Hasan Mert Köse (25), gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Halil Altuntaş yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse idaresindeki 16 BKS 024 plakalı motosikletle kafa kafaya çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mert Köse doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan Hasan Mert Köse’nin cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Daha önce Orhangazi Hürspor ve Orhangazi Gençlerbirliği formaları giydiği öğrenilen eski futbolcu Köse, Yavuz Sultan Selim Camisi’nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları ve eski takım arkadaşlarının gözyaşlarıyla Orhangazi İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum, "2. Uludağ Çevre Forumu"nda konuştu:
        Bakan Kurum, "2. Uludağ Çevre Forumu"nda konuştu:
        Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı
        Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı
        Minibüsüyle kırmızı ışıkta duran araçları geçip, yayalara rağmen yoluna dev...
        Minibüsüyle kırmızı ışıkta duran araçları geçip, yayalara rağmen yoluna dev...
        Bursa Ticaret Borsası, Romanya ve Bulgaristan'da temaslarda bulundu
        Bursa Ticaret Borsası, Romanya ve Bulgaristan'da temaslarda bulundu
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak
        Mudanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Mudanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü