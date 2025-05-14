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        Kızların kavgası kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:10
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        Kızların kavgası kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesindeki bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu. Kavga çevredeki bir kişi tarafından sonlandırırken, olay ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından genç kızlar olay yerinden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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