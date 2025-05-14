Kızların kavgası kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesindeki bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu. Kavga çevredeki bir kişi tarafından sonlandırırken, olay ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından genç kızlar olay yerinden uzaklaştı.
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