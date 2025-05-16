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        Elektrikli bisiklet kazasında ölen liseli Yusuf, toprağa verildi

        BURSA'nın İznik ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Yusuf Alper Aydın (15), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:05
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        Elektrikli bisiklet kazasında ölen liseli Yusuf, toprağa verildi
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        BURSA'nın İznik ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Yusuf Alper Aydın (15), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        İznik'te yaşayan Mehmet ve Sevda Aydın çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan, Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Alper Aydın, dün okuldan çıktıktan sonra kullandığı elektrikli bisiklet ile Hisardere Mahallesi'nde bulunan dedesini ziyarete gitti. Burada bir süre kalan Aydın, arkadaşı ile evlerine dönerken kullandığı elektrikli bisiklet devrildi. Kazada Yusuf Alper Aydın ağır, arkadaşı ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Alper Aydın, kurtarılamadı, arkadaşı ise doktorların müdahalesi sonrası taburcu edildi.

        SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yusuf Alper Aydın için öğlen Eşrefzade Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Aydın’ın ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Cenazede baba Mehmet Aydın taziyeleri kabul etti. Yusuf Alper Aydın, kılınan cenaze namazının ardından İznik İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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