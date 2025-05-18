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        Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:13
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        Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşı M.A.T.’yi (17), bıçakla yaralayan S.Y. (17) gözaltına alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir dershanede meydana geldi. Ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.’yi bacağından yaraladı. Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., iyk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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