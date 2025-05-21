Park halindeki 6 motosiklet yandı

Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, mesleki eğitim merkezinin bahçesinde motosikletlerin park edildiği alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi görevliler yangın tüpleriyle yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, bahçedeki çam ağaçları zarar görürken, 6 motosiklet kullanılmaz hale geldi.

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