10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

BURSA’nın İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. polis tarafından yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde de ele geçirilen İ.A. cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelileri yakalamak için yaptıkları çalışmada, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.’yı takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisi karşısında gören İ.A., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan İ.A. gözaltına alınırken, üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan İ.A., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.