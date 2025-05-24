Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 02:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey Mahallesindeki İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıktı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen Dilan, hayatını kaybetti
        Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen Dilan, hayatını kaybetti
        Facia ucuz atlatıldı
        Facia ucuz atlatıldı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        "ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi bitti"
        "ABD'nin tartışmasız hakimiyet dönemi bitti"
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk

        Benzer Haberler

        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı
        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı
        Bursa'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
        Bursa'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
        Sağlıkçılar, kazada yaralanan Ömer'e eldivenden balon yaptı
        Sağlıkçılar, kazada yaralanan Ömer'e eldivenden balon yaptı
        Bursa'da 2 çocuğun bulunduğu motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçt...
        Bursa'da 2 çocuğun bulunduğu motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçt...
        Bursa'da baltayla araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı
        Bursa'da baltayla araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı