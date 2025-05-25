Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi (2)

Bursa'da gün içerisinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, İnegöl ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki 16 J 9829 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri otomobilin üzerindeki ağacı motorlu testere ile keserken, araçta hasar oluştu.

LODOSİNEGÖL'DE DE ETKİLİ OLDU

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