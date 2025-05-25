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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi (2)

        LODOSİNEGÖL'DE DE ETKİLİ OLDUBursa'da gün içerisinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, İnegöl ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:35
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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi (2)
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        LODOSİNEGÖL'DE DE ETKİLİ OLDU

        Bursa'da gün içerisinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, İnegöl ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki 16 J 9829 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri otomobilin üzerindeki ağacı motorlu testere ile keserken, araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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