        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa Ticaret Borsası'nın 2025'te tescil işlem hacmi yüzde 53 arttı

        Bursa Ticaret Borsası'nın (Bursa TB) 2025 yılı tescil işlem hacmi, 2024'e göre yüzde 53 artarak 70 milyar 970 milyon lira oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:44
        Bursa Ticaret Borsası'nın 2025'te tescil işlem hacmi yüzde 53 arttı
        Bursa Ticaret Borsası'nın (Bursa TB) 2025 yılı tescil işlem hacmi, 2024'e göre yüzde 53 artarak 70 milyar 970 milyon lira oldu.

        Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yazılı açıklamasında, borsanın 2025 yılını rekor bir büyümeyle kapattığını bildirdi.

        Tescil işlem hacmine ilişkin verileri aktaran Matlı, 2024 yılında 46 milyar 531 milyon lira olan hacmin, 2025'te yüzde 53 artışla 70 milyar 970 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

        Ortaya konan rekor büyümenin uzun vadeli, planlı ve bütüncül çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Matlı, "Bu başarı, üyelerimizin üretim azmi ile borsamızın teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme odaklı projelerinin sahada oluşturduğu güçlü sinerjiyi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Matlı, Bursa'nın sahip olduğu güçlü tarım potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Ürün bazlı tescil rakamları, kentin üretim kabiliyetini net biçimde ortaya koyuyor. Borsa kotasyonuna sahip ürünler arasında 2025 yılında ilk sırayı Bursa'nın en önemli tarımsal değeri olan zeytin aldı. 22 milyar 592 milyon liralık işlem hacmiyle zeytin, tescil kalemlerimizde lokomotif rolünü sürdürdü. Onu, 11 milyar 70 milyon lirayla yaş sebze-meyve, 7 milyar 873 milyon lirayla canlı hayvan grubu izledi. Elde edilen tescil rakamları, Bursa'nın üretim potansiyelinin borsada katma değere dönüştüğünün en açık göstergesidir."

        Tarım ticaretinin dijitalleşmesinde önemli rol üstlenen Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nda (Marmara ÜPAK) da Bursa TB üyelerinin yıl boyunca etkin bir performans sergilediğini vurgulayan Matlı, Marmara ÜPAK'ta 2025 boyunca 32 binin üzerinde işlem gerçekleştiğini ve yaklaşık 973 bin ton ürünün piyasada işlem gördüğünü anlattı.

        Matlı, Marmara ÜPAK'ta Bursa TB acente kaydındaki üyeler tarafından 637 milyon 705 bin lira tutarında işlem hacminin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Bu performansla platforma üye borsalar arasında 8. sırada yer alarak, dijital tarım ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Özellikle mısır, arpa ve buğday gibi stratejik ürünlerdeki işlem yoğunluğu, bu başarının temelini oluşturdu." ifadesini kullandı.

        Özer Matlı, Bursa TB olarak, 2026'da enflasyonun yüzde 20-22 bandına gerilemesi halinde, işlem hacminde yüzde 35-40 oranında yeni bir artış beklediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

