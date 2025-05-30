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        Mustafa'nın bağ evinde baltayla öldürülmesinde 2 gözaltı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde balta ile öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25) cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:40
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        Mustafa'nın bağ evinde baltayla öldürülmesinde 2 gözaltı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde balta ile öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25) cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Orhangazi ilçesinin kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman’dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta cesedin yanında bulunurken, Mustafa Karaman'ın cep telefonunu incelemeye aldı, yakınlarının ifadesine başvurdu. Ekipler, ifadelerden yola çıkarak ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Mustafa Karaman'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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