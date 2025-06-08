Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi Öz Sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu Osman E., annesi Merva E. mutfaktayken balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasından dışarı bakmak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Osman E.'nin ağlama sesini duyan ailesi yardıma koştu. Ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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