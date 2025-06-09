Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Dere kenarında bulunan cansız bedenin kimliği belirlendi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarında bulunan erkek cesedinin Ziya Balkan'a (38) ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dere kenarında bulunan cansız bedenin kimliği belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarında bulunan erkek cesedinin Ziya Balkan'a (38) ait olduğu tespit edildi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz halde yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan cesedin Ziya Balkan'a ait olduğu tespit edildi. Balkan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Zirvede neler konuşuldu?
        Zirvede neler konuşuldu?
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Patmos modası
        Patmos modası
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Psikiyatrist Öztürk: Ailenin, çocuğunun saçına müdahale etmesi ona hakarett...
        Psikiyatrist Öztürk: Ailenin, çocuğunun saçına müdahale etmesi ona hakarett...
        Milli atlet Berfin Babat'ın hedefi EYOF'ta altın madalya:
        Milli atlet Berfin Babat'ın hedefi EYOF'ta altın madalya:
        Bursa'da köprü altında erkek cesedi bulundu
        Bursa'da köprü altında erkek cesedi bulundu
        Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
        Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
        Bursa'da traktör römorkuyla yamaçtan yuvarlanan çocuk yaralandı
        Bursa'da traktör römorkuyla yamaçtan yuvarlanan çocuk yaralandı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı