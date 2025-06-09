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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan Burak Koçak'ı (14) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:50
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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan Burak Koçak'ı (14) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Yaklaşık 40 kilometrekarelik alandaki çalışmalarda AFAD, JAK, UMKE, ANDA, NAK ve KUMDAK gibi ekiplerden oluşan 127 personel orman ve dağlık bölgede, 6 kişilik dalgıç polis ekibi de gölet ve akarsularda arama yapıyor.

        Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde oturan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran’da sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbarla jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü arama başlatırken, Burak Koçak'ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        EKİPLER BÖLGEDE

        Ekiplerin Burak Koçak’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor. AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 133 kişi Koçak’a ulaşabilmek için çalışıyor. Polis dalgıç ekipleri akarsular ve göletlerde, diğer ekipleri de orman ve dağlık alanda arama yapıyor. Yaklaşık 40 kilometrekarelik alandaki aramalara 4 köpek ve 4 dronla destek veriliyor.

        Öte yandan konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Burak’ın kaybolmadan 1 gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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