Ağaç keserken motorlu testere ile elinden yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Tüfekçikonak Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Yusuf B., ağaç kesimi yaparken, motorlu testereyle sağ elini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yusuf B., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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