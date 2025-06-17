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        Bursa merkezli 6 ildeki operasyonda 8 tutuklama; 100 milyon TL'lik dolandırıcılık engellendi

        BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:15
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        Bursa merkezli 6 ildeki operasyonda 8 tutuklama; 100 milyon TL'lik dolandırıcılık engellendi
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        BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi verildi. Şüphelilerin, üzerine kayıtlı arsa, tarla gibi taşınmazları olan şirketleri, 100 milyon TL dolandırmaya çalıştığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Özel belgede sahtecilik’ suçları soruşturması kapsamında 11 şüphelinin, üzerine kayıtlı arsa, tarla gibi taşınmazları olan şirketleri, Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüpheliye, rüşvet verip tespit ettirdiği belirlendi. Bu yolla, mağdur şirketlere ait genel kurul defterlerinin sahtelerinin yapıldığı, mağdur şirketlerde ortaklığı ve çalışma kaydı bulunmayan şüphelilerin adına sahte evrak düzenlenip alım satım yetkisi çıkarıldığı ve şirketler üzerine kayıtlı taşınmazların, şirket sahiplerinin haberi olmadan, değerinin altında satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu yöntemle 2 farklı olayda piyasa değeri 100 milyon TL olan taşınmazların, usulsüz yöntemlerle satılmaya çalışılması üzerine ekipler harekete geçti.

        İ.H.A. (33), V.D. (44), M.Ü. (44), A.D. (50), İ.K. (29), M.Y. (28), M.T. (50), S.S. (30), M.C. (42), T.D. (44) ve K.Y. (36) isimli şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Artvin, Aydın ve Kocaeli’de 13 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı. Bursa Emniyeti’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.H.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken; V.D. ve M.Ü. hakkında ev hapsi kararı verildi. 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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