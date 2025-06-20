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        Bursa'da orman yangını (3)

        2SAATTE KONTROL ALTINDABursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'nde buğday tarlasında başlayarak, ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:30
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        Bursa'da orman yangını (3)
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        2SAATTE KONTROL ALTINDA

        Bursa’nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi’nde buğday tarlasında başlayarak, ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personelle müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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