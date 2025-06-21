Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yanlış okulun önünde bekleyen öğrencinin yaşadığı panik kamerada

        BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek olan adayın, önünde beklediği okul yanlış çıkınca yaşadığı panik kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlış okulun önünde bekleyen öğrencinin yaşadığı panik kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek olan adayın, önünde beklediği okul yanlış çıkınca yaşadığı panik kameraya yansıdı. Sağa sola koşan öğrenci, sınava gireceği okul binasına son anda girdi.

        Sınava girmek üzere Osmangazi ilçesi Bursa Anadolu Lisesi önünde bekleyen öğrencinin, sınav giriş belgesinde yapılan kontrolde okulunun yanlış olduğu görüldü. 200 metre ilerideki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği söylenen öğrenci ile annesi panik yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, öğrenciye sınava gireceği okul binasını göstermek için seferber oldu. Okulun giriş kapısını bulamayan ve sağa sola koşan öğrenci, sınava gireceği okul binasını çevredekilerin de yardımıyla buldu. Öğrenci, bir süre dinlendikten sonra içeriye girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
        Bursa ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
        Bursa'da YKS heyecanı başladı
        Bursa'da YKS heyecanı başladı
        İnegöl'de araç yangını
        İnegöl'de araç yangını
        Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Boğazına bıçak dayadığı kadının 310 lirasını alan gaspçı, sahte sanıp bilez...
        Boğazına bıçak dayadığı kadının 310 lirasını alan gaspçı, sahte sanıp bilez...
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı