Yanlış okulun önünde bekleyen öğrencinin yaşadığı panik kamerada

BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek olan adayın, önünde beklediği okul yanlış çıkınca yaşadığı panik kameraya yansıdı. Sağa sola koşan öğrenci, sınava gireceği okul binasına son anda girdi.

Sınava girmek üzere Osmangazi ilçesi Bursa Anadolu Lisesi önünde bekleyen öğrencinin, sınav giriş belgesinde yapılan kontrolde okulunun yanlış olduğu görüldü. 200 metre ilerideki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği söylenen öğrenci ile annesi panik yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, öğrenciye sınava gireceği okul binasını göstermek için seferber oldu. Okulun giriş kapısını bulamayan ve sağa sola koşan öğrenci, sınava gireceği okul binasını çevredekilerin de yardımıyla buldu. Öğrenci, bir süre dinlendikten sonra içeriye girdi.