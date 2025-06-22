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        Bursa'da, anız yangınları söndürüldü (2)

        MUSTAFAKEMALPAŞA'DAANIZ YANGINIBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavak Mahallesi Olukluk mevkisinde, saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:45
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        Bursa'da, anız yangınları söndürüldü (2)
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        MUSTAFAKEMALPAŞA'DAANIZ YANGINI

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavak Mahallesi Olukluk mevkisinde, saat 12.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevlere, Mustafakemalpaşa ve Karacabey İtfaiye ile Mustafakemalpaşa Orman İşletme müdürlükleri ekipleri, 30 personel ve 10 araçla müdahale etti. Bir helikopterin havadan çalışmalara destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatin ardından, kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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