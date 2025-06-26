Bursa'da lokantada çıkan yangın, bitişikteki dükkanlara da sıçradı
,BURSA'da, lokantada çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.
,BURSA'da, lokantada çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Atatürk caddesi üzerindeki bir lokantada çıktı. Dükkandan duman yükselmeye başladığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede bitişikteki dükkanlara da sıçrayarak büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmasını sürdürüyor.
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