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        Otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Özcan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:35
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        Otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Özcan T. (20) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Özcan T. yönetimindeki 16 BLC 901 plakalı motosiklet, U dönüşü yapıp park etmeye çalışan Ali A. (38) yönetimindeki 16 NM 172 plakalı otomobile yandan çarptı. Devrilen motosikletin sürcüsü Özcan T. yaralandı. Özcan T., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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