Otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Özcan T.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Özcan T. (20) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Özcan T. yönetimindeki 16 BLC 901 plakalı motosiklet, U dönüşü yapıp park etmeye çalışan Ali A. (38) yönetimindeki 16 NM 172 plakalı otomobile yandan çarptı. Devrilen motosikletin sürcüsü Özcan T. yaralandı. Özcan T., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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