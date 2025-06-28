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        Bursa'da doğal gaz kaynaklı patlama: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde arızayı gidermek için doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:06 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:10
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        Bursa'da doğal gaz kaynaklı patlama: 4 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, evde arızayı gidermek için doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında, kırsal Çitli Mahallesi’nde meydana geldi. Doğal gaz şirketi ekipleri, evin hattındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken patlama oldu. Patlamada, ev sahibi Halit D. (36) ile şirket çalışanları Hüseyin U. (32), Ömer E. (30) ve Murat T. (38) yaralandı. Vücutlarında 2’nci derece yanıklar oluşan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Hattan sızan gaz mahalleye yayıldı; gaz akışı kesilip, sızıntı giderildi.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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