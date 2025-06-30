Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Seyir halinde olan İsmail Hakkı D. (27) yönetimindeki 16 HD 166 plakalı cip, iddiaya göre dönüş yapacağı kavşağı kaçırınca yol üzerinde geri manevra yaptı. Bu sırada, arkasından gelen Mevla A. (32) yönetimindeki 34 FFS 457 plakalı otomobilin sürücüsü cipe çarpmamak için aniden direksiyonu çevirince sol şeritte seyir halinde olan Yusuf K. (27) yönetimindeki 06 NY 253 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanmazken, 06 NY 253 plakalı otomobilde bulunan Fatma K. (29), Sıdar G. (2), Perihan K. (63) ve Lavin G. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.