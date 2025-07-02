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        Tomruk tüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA'nın Kestel ilçesinde tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:44
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        Tomruk tüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kozluören Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan Aykut G. (31) yönetimindeki 16 KMZ 43 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu giden İsmail K. (31) yönetimindeki 01 AOR 369 tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Aykut G., ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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