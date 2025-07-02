Bursa'da ağaçlık alanda yangın

Yangın, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz 1 su tankeri, 22 personel ile müdahale sürüyor.

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