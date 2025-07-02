Tartıştığı kadın kasiyere yumruk attı; saldırı kamerada (2)

Bursa'nınMustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinde tartıştığı kasiyer Kübra K.'ye yumruk atan Vedat Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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