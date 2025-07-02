Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını

İnegöl ilçesi Yeni Yörük Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere, 3 arazöz 1 su tankeri, 2 İMA, 1 helikopter ve 19 personel ile müdahale ederken, ikinci yangın haberi de Mustafakemalpaşa ilçesinden geldi. Alacaat Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri, 46 personel ile müdahale ediliyor.

BURSA'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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