Odunlukta çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Ertunç Sokak'ta bulunan odunlukta çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, park halindeki elektrikli bisiklet ile 34 DY 059 plakalı kamyonete sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, elektrikli bisiklet ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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