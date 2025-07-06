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        Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı

        BURSA'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde olan polis aracına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:23
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        Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı
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        BURSA'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde olan polis aracına çarptı. Kazada 1'i trafik polisi 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan polis aracına, D.E. (49) yönetimindeki 45 PD 0513 plakalı otomobil çarptı. Kazada, polis aracının önünde bekleyen trafik polisi M.K. ile otomobil sürücüsü D.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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