Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı

BURSA'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde olan polis aracına çarptı. Kazada 1'i trafik polisi 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan polis aracına, D.E. (49) yönetimindeki 45 PD 0513 plakalı otomobil çarptı. Kazada, polis aracının önünde bekleyen trafik polisi M.K. ile otomobil sürücüsü D.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.