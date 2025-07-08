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        Kesim yaparken fırlayan ahşap parça kolunu yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, kesim yaparken fırlayan ahşap parçanın kolunu kestiği Nurbay K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:22
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        Kesim yaparken fırlayan ahşap parça kolunu yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, kesim yaparken fırlayan ahşap parçanın kolunu kestiği Nurbay K. (61) yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Nurbay K., CNC makinesinde kesim yaptığı sırada fırlayan ahşap parça sağ koluna çarpıp kesti. Nurbay K.’nin kolunda derin kesiler oluştu. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alından Nurbay K., ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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