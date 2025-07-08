Kesim yaparken fırlayan ahşap parça kolunu yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Nurbay K., CNC makinesinde kesim yaptığı sırada fırlayan ahşap parça sağ koluna çarpıp kesti. Nurbay K.’nin kolunda derin kesiler oluştu. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alından Nurbay K., ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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