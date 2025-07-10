Bursa'da tekstil atölyesinin çatı katında yangın

Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi Yoncalı Caddesi’ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının alt katlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcarken, çevredekiler de atölyenin alt katında bulunan tekstil ürünlerini dışarı çıkardı.

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