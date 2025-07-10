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        Bursa'da tekstil atölyesinin çatı katında yangın (2)

        İTFAİYEEKİPLERİNE BIÇAKLA SALDIRDIBursa'da 3 katlı tekstil atölyesinin çatı katında çıkan yangın 1,5 saatte söndürülürken, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen kişi, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine bıçakla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:45
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        Bursa'da tekstil atölyesinin çatı katında yangın (2)
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        İTFAİYEEKİPLERİNE BIÇAKLA SALDIRDI

        Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinin çatı katında çıkan yangın 1,5 saatte söndürülürken, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen kişi, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine bıçakla saldırdı. Arbedeye müdahale eden polis, saldırganı biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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