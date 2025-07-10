Bursa'da tekstil atölyesinin çatı katında yangın (2)

Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinin çatı katında çıkan yangın 1,5 saatte söndürülürken, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen kişi, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine bıçakla saldırdı. Arbedeye müdahale eden polis, saldırganı biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

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