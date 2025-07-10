Cezaevinden kaçan hükümlü saklandığı evde yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Eskikaracakaya Jandarma Karakolu ekipleri, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 1 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan hükümlü Hamdi K.'nın ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti. Cezaevi firarisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Eskikaracakaya Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Hamdi K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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