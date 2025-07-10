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        TİGEM tay satışından 23 milyon 45 bin lira gelir elde etti

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Karacabey Harası'nda düzenlenen açık artırma ile 60 tay satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:15
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        TİGEM tay satışından 23 milyon 45 bin lira gelir elde etti
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Karacabey Harası’nda düzenlenen açık artırma ile 60 tay satıldı. İhaleden toplam 23 milyon 45 bin lira gelir elde edilirken, ‘Bodubey’ adlı 2 yaşındaki erkek tay 1 milyon 100 bin lira gibi rekor fiyata alıcı buldu.

        Karacabey Tarım İşletmesi’nde TİGEM tarafından yetiştirilen Arap koşu tayları, Karacabey Harası’nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 70 tayın çıkarıldığı ihalede 60 tay, 75 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. Tayların satışından toplam 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalı tayı, Kahraman Yıldız tarafından 1 milyon 100 bin liraya satın alınan 2 yaşındaki erkek tay ‘Bodubey’ oldu. Onu, Necdet Uğurlar’ın 1 milyon liraya aldığı ‘Yurtçu’ isimli 2 yaşındaki erkek tay ile Ferhat Bağ’ın yine 1 milyon liraya satın aldığı 1 yaşındaki ‘Alierdem’ adlı erkek tay izledi.

        JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

        İhale süresince zaman zaman gergin anlar yaşanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan tartışmalara anında müdahale eden ekipler, olayların büyümesini engelledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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