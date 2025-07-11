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        Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:10
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        Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Yangın saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin önündeki keresteler henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında keresteler kullanılamaz hale gelirken, imalathanede de maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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