Bursa'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü

Yangın saat 22.30 sıralarında kırsal Sadagi Mahallesi’nde bulunan ahşap bir evde nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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