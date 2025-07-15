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        Bursa'da sazlık yangını (2)

        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Karacabey ilçesindeki sazlık alanda saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:35
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        Bursa'da sazlık yangını (2)
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        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın Karacabey ilçesindeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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