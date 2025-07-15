Bursa'da sazlık yangını (2)
2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Karacabey ilçesindeki sazlık alanda saat 14.
2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa’nın Karacabey ilçesindeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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