Ters yöne giren otomobille karşı karşıya gelen motosikletin sürücüsü son anda kurtuldu
BURSA'da bir sürücünün ters şeritten gelen otomobili fark edip motosikletiyle ani manevra yaparak kazadan kurtulduğu anlar, kask kamerasına yansıdı.
BURSA’da bir sürücünün ters şeritten gelen otomobili fark edip motosikletiyle ani manevra yaparak kazadan kurtulduğu anlar, kask kamerasına yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Gemlik’ten Bursa yönüne giden motosiklet ile ters şeritte ilerleyen otomobil aniden burun buruna geldi. Motosiklet sürücüsü frene basıp, ani manevra yaparak kazayı önledi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Polis, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.