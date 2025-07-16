Ters yöne giren otomobille karşı karşıya gelen motosikletin sürücüsü son anda kurtuldu

Olay, Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Gemlik’ten Bursa yönüne giden motosiklet ile ters şeritte ilerleyen otomobil aniden burun buruna geldi. Motosiklet sürücüsü frene basıp, ani manevra yaparak kazayı önledi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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