BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Çalım'ın (29) tarlada cansız bedeni bulundu.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı mevkisindeki tarlaya gidenler, saat 15.00 sıralarında bir ağacın altında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cansız bedenin Barış Çalım'a ait olduğu tespit edildi. Ceset savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.