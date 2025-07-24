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        Jandarmadan kaçan şüphelide uyuşturucu bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, şüphelendikleri Berkay U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:05
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        Jandarmadan kaçan şüphelide uyuşturucu bulundu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, şüphelendikleri Berkay U.'yu (22) takiple yakaladı. Şüphelinin üzerinde, poşete gizlenmiş 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olay, Şipali Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen İnegöl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi, durumundan şüphelendikleri Berkay U.'yu durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, takiple yakalandı. Yapılan aramada, üzerinde poşette 36 gram ‘A.M.’ olarak bilinen uyuşturucu ele geçirilen Berkay U., gözaltına alınıp işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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