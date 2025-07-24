Jandarmadan kaçan şüphelide uyuşturucu bulundu

Olay, Şipali Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen İnegöl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi, durumundan şüphelendikleri Berkay U.'yu durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, takiple yakalandı. Yapılan aramada, üzerinde poşette 36 gram ‘A.M.’ olarak bilinen uyuşturucu ele geçirilen Berkay U., gözaltına alınıp işlemleri için karakola götürüldü.

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