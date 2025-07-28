Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (6)

        FETÖ'DENİHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürerken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (6)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FETÖ’DENİHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürerken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı. Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.

        LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

        Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.

        EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

        Ufuk A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

        Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 3 ölü (16)
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 3 ölü (16)
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 1 ölü, 2 yaralı (15)
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 1 ölü, 2 yaralı (15)
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi (14)
        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi (14)
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi:
        GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin devrilmes...
        GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin devrilmes...