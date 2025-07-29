Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (10)
YANGINBÖLGELERİNDEKİ ENERJİ HATLARININ ONARIMINA BAŞLANDIBursa'nın Gürsu ve Kestel ile Orhaneli Harmancık arasında çıkan yangında zarar gören enerji hatlarının onarımına başlandı.
YANGINBÖLGELERİNDEKİ ENERJİ HATLARININ ONARIMINA BAŞLANDI
Bursa’nın Gürsu ve Kestel ile Orhaneli Harmancık arasında çıkan yangında zarar gören enerji hatlarının onarımına başlandı. Yangının ilk gününde yüksek elektrik hatlarında kopmalar yaşanması üzerine UEDAŞ’ın saha ekipleri bölgeye elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan iki yangın nedeniyle Gürsu, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık’ta yapılan şebeke hasar tespitlerinin ardından enerji şebekeleri kademeli olarak yeniden devreye alındı. Öte yandan UEDAŞ, Aynı zamanda yangında görevli ekiplerin toplanma alanlarına da sepetli araçlarla projektör ve jeneratör desteği sağlıyor.
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