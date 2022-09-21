Basketbol: Frutti Extra Cup

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BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu turnuvanın dördüncü maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-78 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 20-17 önde tamamladığı maçın devre arasına da 41-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta skor avantajını koruyarak (60-55) son çeyreğe giden yeşil-beyazlılar, parkeden 81-78 galip ayrıldı.





- İkinci günün maç programı





Turnuvanın ikinci gün ilk maçında saat 17.45'de Türk Telekom Spor ile Aliağa Petkim karşılaşacak.

Günün son maçında ise saat 20.00'da Darüşşafaka ile Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

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