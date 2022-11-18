BESOB Başkanı Bilgit'ten Kestel'de yapımı yarım kalan Büyük Sanayi Sitesi'ne ilişkin açıklama

BURSA (AA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, Kestel'in Çataltepe mevkiinde yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Büyük Sanayi Sitesi'nin bir an önce kente kazandırılması çağrısında bulundu.

Bilgit, yaptığı açıklamada, Büyük Sanayi Sitesi'nin hikayesinin 2008 yılında başladığını ve yaklaşık 3 milyon metrekare alanın kamulaştırıldığını anımsattı.

TOKİ'nin kamulaştırma sürecinden sonra buraya 125 iş yeri inşa ettiğini belirten Bilgit, bölgedeki altyapının da yüzde 85 oranında tamamlandığını aktardı.

Bilgit, 2018'den sonra TOKİ'nin ikinci etap üst yapı ihalesinden geri çekildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bursa'ya kazandırılan en son küçük sanayi sitesi 1973 yılında OTOSANSİT'tir. Ondan sonra böyle projeler geliştirilemedi. Çataltepe ise bir fırsat oldu. Bursa'nın ortak paydaşlarından şunu istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız alt yapısı yüzde 85 oranında tamamlanmış, bu projenin üst yapısını yeniden TOKİ'nin yapmasını istiyorlar. Burasıyla ilgili bir kooperatif kuruldu ancak 2 bin kişi buraya ortak olmuyor. Çünkü kooperatif olunca yapım yıllarca sürüyor. Esnafımızın TOKİ devreye girerse, kamu desteği bu işe girerse bu işin çok çabuk olacağı ve Bursa'mıza bu projenin kazandırılacağı yönünde istek ve talepleri var."

Konuyla ilgili kentin ileri gelenleriyle görüştüklerini belirten Bilgit, "Yarım kalmış bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu projenin yarım kalmasına benim gönlüm, vicdanım asla razı olmuyor. Bunu Bursalılar olarak mutlak surette kazandırmalıyız Bursa'ya. Çok da acil ihtiyacımız var. Yalova yolunda kentsel dönüşüm başladı. Bu insanlar o dükkanlarında tahliye oluyor. Gidecek dükkan bulamıyor. Biz burayı bir an önce yetkililerden ilgilenip Bursa'mıza kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bilgit, bu projenin Bursa'nın önünü açacağının altını çizerek, "Geçen hafta Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeden sonra '42 bin metrekaresini TOKİ teklif versin, yapsın' diye son şekliyle bu aşamaya geldik. İnşallah bundan sonraki süreçte kent yöneticilerinin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.